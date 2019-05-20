21:30 20 мая | Футбол — РПЛ

Мельгарехо выложил яркое фото со своей возлюбленной

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Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо в своем Инстаграме поделился новой фотографией. На ней парагваец запечатлен со своей супругой Марией Хосе Паредес.

- Не нужно просить большего, когда все, что нужно, есть у вас в руках, - такой подписью сопроводил фото Мельгарехо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se puede pedir más nada, cuando uno tiene todo lo que necesita en sus brazos ❤️

Публикация от Melgarejo (@melgarejo25)

Напомним, супруга Мельгарехо является победительницей конкурса Мисс Парагвай-2011. Пара воспитывает дочь Самию, которая родилась в январе 2016 года.

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