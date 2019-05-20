Мельгарехо выложил яркое фото со своей возлюбленной

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо в своем Инстаграме поделился новой фотографией. На ней парагваец запечатлен со своей супругой Марией Хосе Паредес.

- Не нужно просить большего, когда все, что нужно, есть у вас в руках, - такой подписью сопроводил фото Мельгарехо.

Напомним, супруга Мельгарехо является победительницей конкурса Мисс Парагвай-2011. Пара воспитывает дочь Самию, которая родилась в январе 2016 года.

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