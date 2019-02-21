Мельгарехо вернулся в общую группу "Спартака"

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо вернулся в общую группу, информирует официальный сайт красно-белых. 28-летний парагваец получил частичное повреждение приводящей мышцы левого бедра 6 февраля в товарищеском матче с "Актобе" (2:2).

В текущем сезоне Мельгарехо провел 23 матча за "Спартак", забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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