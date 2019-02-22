Мельгарехо любит играть в бейсбол. Топ-10 фактов об игроке "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо в интервью пресс-службе красно-белых на официальном Youtube-канале московской команды рассказал о фактах из своей жизни.

– Любимый фильм?

– "Отряд самоубийц", – ответил Мельгарехо в интервью клубной пресс-службе.

– Любимая еда?

– Вори-вори. Парагвайское блюдо.

– Способность, которой хотелось бы обладать?

– Уметь петь.

– Любимое место отдыха?

– Дома (отвечает по-русски – прим. "СЭ").

– Что делает тебя счастливым?

– Время проведенное с семьей.

– Человек, которым восхищаешься?

– Моя жена.

– Любимый предмет в школе?

– Математика.

– Самый ценный совет, который ты получил?

– Не возвышаться, не быть гордым.

– Любимое занятие помимо футбола?

– Бейсбол.

– Самое приятное воспоминание, связанное со "Спартаком"?

– Чемпионство.

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