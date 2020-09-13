Медведев заявил, что Кузяев может остаться в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал, что полузащитник Далер Кузяев может остаться в команде.

— Мы продолжаем переговоры. Есть вероятность, что он останется в «Зените», — цитирует Медведева «Спорт день за днем».

По данным «СЭ», футболисту сделал предложение «Спартак». Игрок сейчас является свободным агентом. Интерес к нему проявляет и «Локомотив». Сам Кузяев выражал желание продолжить карьеру в Европе.

В прошлом сезоне 27-летний полузащитник провел 20 матчей в РПЛ, в которых отдал две голевые передачи.