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Медведев заявил, что Кузяев может остаться в «Зените»

13 сентября 2020, 13:18
Далер Кузяев. Фото ФК «Зенит»
Далер Кузяев. Фото ФК «Зенит»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал, что полузащитник Далер Кузяев может остаться в команде.

— Мы продолжаем переговоры. Есть вероятность, что он останется в «Зените», — цитирует Медведева «Спорт день за днем».

По данным «СЭ», футболисту сделал предложение «Спартак». Игрок сейчас является свободным агентом. Интерес к нему проявляет и «Локомотив». Сам Кузяев выражал желание продолжить карьеру в Европе.

В прошлом сезоне 27-летний полузащитник провел 20 матчей в РПЛ, в которых отдал две голевые передачи.

Дополнительная информация:

https://www.sportsdaily.ru/news/aleksandr-medvedev-o-byudzhete-zenita-i-transfere-kuzyaeva

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