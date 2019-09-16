Медведев, Рублев и Хачанов на стадионе «Зенита» с Аршавиным, Кержаковым и Малкомом

Нападающий «Зенита» Малком сыграет в теннис на «Газпром Арене». Мероприятие станет частью международного турнира St. Petersburg Open. Также в мероприятии примут участие бывшие футболисты сине-бело-голубых Андрей Аршавин и Александр Кержаков.

В Instagram появилось совместное фото футболистов с теннисистами Даниилом Медведевым, Андреем Рублевым и Кареном Хачановым.