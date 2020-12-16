Медведев отреагировал на слухи о своем уходе из «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию СМИ, что он в ближайшее время покинет клуб. По данным источника, решение об уходе было принято около месяца назад. Всеми операционными вопросами в клубе на данный момент занимается председатель совета директоров Елена Илюхина.

«Враги клевещут», — заявил Медведев в интервью «РБК-Спорт».

Медведев работает гендиректором петербургского клуба с 2019-го года, до этого занимал руководящие должности в КХЛ и «Газпроме».