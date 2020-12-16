Медведев отреагировал на слухи о своем уходе из «Зенита»
12:11
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию СМИ, что он в ближайшее время покинет клуб. По данным источника, решение об уходе было принято около месяца назад. Всеми операционными вопросами в клубе на данный момент занимается председатель совета директоров Елена Илюхина.
«Враги клевещут», — заявил Медведев в интервью «РБК-Спорт».
Медведев работает гендиректором петербургского клуба с 2019-го года, до этого занимал руководящие должности в КХЛ и «Газпроме».
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Как «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 19-го тура РПЛ?
«Зенит» выиграет с разностью в 1-2 мяча
35.2%
Игра завершится крупной победой «Зенита»
12.9%
«Спартак» выиграет с разностью в 1-2 мяча
26.2%
Игра завершится крупной победой «Спартака»
5.8%
Команды сыграют вничью
19.9%
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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