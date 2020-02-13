Медведев отреагировал на слова Ротенберга о переходе Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» заявление владельца «Сочи» Бориса Ротенберга о том, что договоренность с нападающим Александром Кокориным об аренде до конца сезона достигнута.

— Давайте сначала дождемся официального подтверждения от «Сочи». Тогда уже и будем обсуждать, — сказал Медведев.

Ранее «Сочи» уже сообщал об аренде Кокорина. Однако нападающий «Зенита» отказался переходить в эту команду.