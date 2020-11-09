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Медведев о победе «Зенита»: «Это ответ всем скептикам, злопыхателям и недоброжелателям»

05:02
Александр Медведев. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Александр Медведев. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что сине-бело-голубые проявили командный дух, обыграв «Краснодар» (3:1) в 14-м туре Тинькофф чемпионата России.

«Команда показала, как она может и должна играть во втором тайме, — цитирует Медведева ТАСС. — Показала, что командный дух есть и никуда не делся, и на этой основе команда будет двигаться дальше. Это ответ всем скептикам, злопыхателям и недоброжелателям. Как говорится, посмотрите на табло».

В составе победителей отличились Далер Кузяев, Артем Дзюба и Алексей Сутормин.

Зенит — Краснодар

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9944157

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




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