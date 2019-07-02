Медведев не согласен, что трансфер Маркизио был провалом

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев не согласен с тем, что переход полузащитника Клаудио Маркизио был провальным. Ранее клуб расторг контракт с итальянцем.
– Насколько верна информация, что клуб выплатил Маркизио половину годовой зарплаты?
– Мы не будем раскрывать условия расторжения. Скажу только, что соглашение взаимовыгодное и приемлемое для нас.
– Можно ли охарактеризовать историю с Маркизио как провал?
– Нет, с такой экстремальной характеристикой я абсолютно не согласен. Во-первых, он провел 15 матчей, забил два гола. Во-вторых, по отношению к тренировкам и в общении со средствами массовой информации Маркизио был образцом для подражания. Он показал, как профессиональный футболист должен работать на клуб как внутри, так и во вне. А от травм никто не застрахован (Александр Рогулев).
Полностью интервью Александра Медведева - здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/transfery-zenita-klaudio-markizio-pokinul-zenit-intervyu-s-aleksandrom-medvedevym-1561238/