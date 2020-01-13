«Медосмотр — на позитиве». Игрок «Локо» проходят обследование перед вылетом на сбор
13:58
Сегодня футболисты «Локомотива» проходят медосмотр, сообщает официальный Twitter клуба. В соцсети опубликовано видео с медобследования.
Медосмотр — на позитиве ???#РЖДТренировочныеСборы pic.twitter.com/dUY4woBiEb— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) January 13, 2020
— Медосмотр — на позитиве, — говорится в сообщении. — Проходим традиционный медосмотр перед вылетом на тренировочные сборы.
«Как самочувствие у вас?» ?#ПрямоСейчас проходим традиционный медосмотр перед вылетом на #РЖДТренировочныеСборы! pic.twitter.com/pUaMRCwrr2— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) January 13, 2020
«Локомотив» отправится на сбор в Испанию, где проведет три товарищеских матча. Соперниками будут «Стяуа», «Осиек» и «Чонбук».
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...