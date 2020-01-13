Сегодня футболисты «Локомотива» проходят медосмотр, сообщает официальный Twitter клуба. В соцсети опубликовано видео с медобследования.

— Медосмотр — на позитиве, — говорится в сообщении. — Проходим традиционный медосмотр перед вылетом на тренировочные сборы.

«Локомотив» отправится на сбор в Испанию, где проведет три товарищеских матча. Соперниками будут «Стяуа», «Осиек» и «Чонбук».