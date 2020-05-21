Заместитель генерального секретаря РФС по развитию РФС Максим Митрофанов на видеопресс-конференции рассказал, в какой стадии находится разработка медицинского протокола для возобновления турнира в премьер-лиге.

— В настоящий момент медицинский протокол проходит экспертизу. На следующей неделе, надеюсь, мы внесем корректировки, дополнения и выпустим его. Он отправлен клубам, — сказал Митрофанов. (Гоша Чернов)

Исполком РФС утвердил возобновление чемпионата в конце недели с воскресеньем, 21 июня. Альтернативная дата — 28 июня.