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«Медицинский регламент отправлен в клубы». Заместитель генсека РФС — о разработке важного документа

20:04
Офис премьер-лиги. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Офис премьер-лиги. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Заместитель генерального секретаря РФС по развитию РФС Максим Митрофанов на видеопресс-конференции рассказал, в какой стадии находится разработка медицинского протокола для возобновления турнира в премьер-лиге.

— В настоящий момент медицинский протокол проходит экспертизу. На следующей неделе, надеюсь, мы внесем корректировки, дополнения и выпустим его. Он отправлен клубам, — сказал Митрофанов. (Гоша Чернов)

Исполком РФС утвердил возобновление чемпионата в конце недели с воскресеньем, 21 июня. Альтернативная дата — 28 июня.

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