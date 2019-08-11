23:06 11 августа | Футбол — РПЛ

Мбенг сцепился с Джикией после гола в ворота "Спартака"

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Нападающий "Ахмата" Аблай Мбенг получил желтую карточку на 75-й минуте матча 5-го тура чемпионата России против "Спартака" за стычку с защитником Георгием Джикией. Она произошла сразу после гола Мбенга в ворота красно-белых.

Нападающий с партнерами попытался забрать мяч из ворот, который сначала взял вратарь Александр Максименко. Выяснение отношений в итоге вылилось в потасовку форварда и Джикии. Арбитр Алексей Сухой показал желтую карточку Мбенгу, при этом игрок схватил судью за руку с предупреждением.

Ахмат - Спартак

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 5-й тур. "Динамо" - "Зенит", Глушаков vs "Спартак" и другие матчи
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