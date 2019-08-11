Мбенг сцепился с Джикией после гола в ворота "Спартака"

Нападающий "Ахмата" Аблай Мбенг получил желтую карточку на 75-й минуте матча 5-го тура чемпионата России против "Спартака" за стычку с защитником Георгием Джикией. Она произошла сразу после гола Мбенга в ворота красно-белых.

Нападающий с партнерами попытался забрать мяч из ворот, который сначала взял вратарь Александр Максименко. Выяснение отношений в итоге вылилось в потасовку форварда и Джикии. Арбитр Алексей Сухой показал желтую карточку Мбенгу, при этом игрок схватил судью за руку с предупреждением.