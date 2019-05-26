Маурисио Перейра попрощался с "Краснодаром"

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра после матча 30-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0) сказал прощальные слова в адрес клуба. Для 29-летнего уругвайца эта встреча стала последней в составе "Краснодара".

– "Краснодар" навсегда останется в моем сердце. Это клуб, который дал мне очень многое, – цитирует Перейру официальный сайт "Краснодара". – Вообще, тем, кем я являюсь сейчас, я стал благодаря "Краснодару". В свою очередь, я делал на поле все, что было в моих силах, выкладывался на все 100 процентов в каждом матче и на каждой тренировке.

Я всегда буду желать черно-зеленым только самого лучшего и всегда буду гордиться тем, что был частью этой команды. Спасибо всем, кто так или иначе связан с клубом. И отдельные, самые горячие слова благодарности и признательности я хочу произнести в адрес наших болельщиков, которые нас так здорово поддерживали все эти годы. Вперед, "быки"!