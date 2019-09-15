Матвеев назвал ключевой момент в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после победы над «Крыльями Советов» (4:2) в матче 9-го тура чемпионата России отметил спасение голкипера Матвея Сафонова в эпизоде с пенальти на 3-й компенсированной минуте первого тайма встречи.

22-летний Соболев пробил в правый от себя угол, а Сафонов сумел отразить этот удар.

— Момент с сэйвом Сафонова в эпизоде с пенальти? Было непросто, этот момент был ключевым. Забили после перерыва и предопределило итог матча. Все матчи, которые сразу после перерыва на сборные. Непонятно, в каком состоянии люди приезжают. Не мы первые и не мы последние, кто с этим сталкивается. Готовность перед игрой с ЦСКА? Каждый матч для «Краснодара» важен. Стараемся ротировать состав, показывать игру и добиваться побед. Сергей Петров отыграл очень хороший матч. Вся команда — молодцы! Рады, что болельщики приходят и поддерживают «Краснодар». Мануэл Фернандеш? Он потихоньку втягивается в тренировочный процесс, через неделю-полторы ожидаем продвижения.

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