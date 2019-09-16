Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, который стал автором победного гола в ворота «Ахмата» (2:1) в матче 9-го тура чемпионата России, считает, что ему повезло не получить травму на 62-й минуте встречи после фола хавбека гостей Антона Швеца.

Главный арбитр встречи Николай Волошин показал прямую красную карточку 26-летнему Швецу за подкат шипами вперед в ноги полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна. После фола хавбека «Ахмата» 23-летний норвежец сделал сальто в воздухе и приземлился на спину.

— Стык был ужасный, мне повезло, что нога не сломалась совсем, — сказал Норманн в эфире телеканала «Матч Премьер». — Красная карточка справедлива, конечно. У «Ростова» 20 очков сейчас. Перспективы? У нас есть потрясающий шанс закрепиться вверху таблицы.

Норманн сделал сальто после удара по ногам, Швец получил красную карточку // Норманн забил сумасшедший гол в матче «Ростов» — «Ахмат». И это — после удара по ногам