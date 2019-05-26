Матчи РПЛ в сезоне-2018/19 посетило рекордное количество зрителей

Матчи РПЛ в сезоне-2018/19 посетили 4 036 196 болельщиков, сообщает официальный Твиттер лиги. Это рекордная посещаемость для турнира.

Напомним, чемпионом России в сезоне-2018/19 досрочно стал "Зенит". Это произошло 4 мая, когда сине-бело-голубые сыграли вничью с "Ахматом" (1:1), а "Локомотив" проиграл "Арсеналу" (0:2), лишившись шансов на титул.

Большой онлайн финиша сезона РПЛ