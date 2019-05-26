Матчи РПЛ в сезоне-2018/19 посетило рекордное количество зрителей

Матчи РПЛ в сезоне-2018/19 посетили 4 036 196 болельщиков, сообщает официальный Твиттер лиги. Это рекордная посещаемость для турнира.
🔝 Матчи #РПЛ в сезоне-2018/19 посетили 4 036 196 болельщиков!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 26 мая 2019 г.
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Спасибо каждому! Вы – лучшие. ❤️ pic.twitter.com/ZTuYVgF5jK
Напомним, чемпионом России в сезоне-2018/19 досрочно стал "Зенит". Это произошло 4 мая, когда сине-бело-голубые сыграли вничью с "Ахматом" (1:1), а "Локомотив" проиграл "Арсеналу" (0:2), лишившись шансов на титул.
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