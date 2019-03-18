Матчи "Локомотив" - ЦСКА и "Краснодар" - "Зенит" пройдут 20 апреля

Стал известен календарь оставшихся матчей сезона-2018/19 в чемпионате России. В 24-м туре состоятся матчи "Локомотив" - ЦСКА и "Краснодар" - "Зенит". Эти игры пройдут 20 апреля. Время начала матчей указано московское.

24 тур

19 апреля (пятница)

"Анжи" - "Ахмат" 19.30

20 апреля (суббота)

"Уфа" - "Арсенал" 11.30

"Оренбург" - "Ростов" 14.00

"Динамо" - "Крылья Советов" 16.30

"Локомотив" – ЦСКА 19.00

"Краснодар" - "Зенит" 21.00

21 апреля (воскресенье)

"Урал" - "Рубин" 16.30

"Спартак" - "Енисей" 19.00

Полный календарь - здесь.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.