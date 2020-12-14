По информации «СЭ», по состоянию на вечер понедельника было принято решение провести матч 19-го тура Тинькофф-РПЛ «Зенит» — «Спартак» без болельщиков. На игре смогут присутствовать владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы. Всего матч посетят около 1700 зрителей.

«Зенит» будет предпринимать попытки изменить ситуацию с допуском.

Игра «Зенит» — «Спартак» состоится 16 декабря, начало — в 20.00 по московскому времени.

После 18 туров петербуржцы идут в лидерах таблицы с 38 очками. «Спартак» занимает второе место, отставая на 3 очка.

(Севастиан Терлецкий, Вячеслав Короткин)