Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет без болельщиков
14 декабря 2020, 21:44
По информации «СЭ», по состоянию на вечер понедельника было принято решение провести матч 19-го тура Тинькофф-РПЛ «Зенит» — «Спартак» без болельщиков. На игре смогут присутствовать владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы. Всего матч посетят около 1700 зрителей.
«Зенит» будет предпринимать попытки изменить ситуацию с допуском.
Игра «Зенит» — «Спартак» состоится 16 декабря, начало — в 20.00 по московскому времени.
После 18 туров петербуржцы идут в лидерах таблицы с 38 очками. «Спартак» занимает второе место, отставая на 3 очка.
(Севастиан Терлецкий, Вячеслав Короткин)
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