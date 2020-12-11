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Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет при пустых трибунах

11 декабря 2020, 19:35
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Матч 18-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Динамо» пройдет при пустых трибунах, информирует сайт питерцев.

Как отмечается, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией на «Газпром Арене» согласовано присутствие зрителей только в изолированных ложах.

В соответствии с разрешением на игре смогут побывать посетители лож и владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы.

Как информирует пресс-служба РПЛ, управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу уведомило «Зенит» о порядке допуска зрителей на матч с «Динамо». Управление не возражает против доступа посетителей ВИП-лож и владельцев сезонных абонементов в количестве 2 000 зрителей.

Матч пройдет в субботу, 12 декабря, и начнется в 19.00 по петербургскому времени.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-12-10-zenit-dinamo-match-proydet-pri-pustykh-tribunakh.htm

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