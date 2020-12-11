Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет при пустых трибунах
Матч 18-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Динамо» пройдет при пустых трибунах, информирует сайт питерцев.
Как отмечается, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией на «Газпром Арене» согласовано присутствие зрителей только в изолированных ложах.
В соответствии с разрешением на игре смогут побывать посетители лож и владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы.
Как информирует пресс-служба РПЛ, управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу уведомило «Зенит» о порядке допуска зрителей на матч с «Динамо». Управление не возражает против доступа посетителей ВИП-лож и владельцев сезонных абонементов в количестве 2 000 зрителей.
Матч пройдет в субботу, 12 декабря, и начнется в 19.00 по петербургскому времени.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-12-10-zenit-dinamo-match-proydet-pri-pustykh-tribunakh.htm
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