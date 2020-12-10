Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет при пустых трибунах
Как ранее сообщал «СЭ», матч 18-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Динамо» пройдет без зрителей за исключением мест в изолированных ложах. Это решение связано со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе, уточняет Telegram-канал питерского клуба.
Как и на игру 17-го тура с «Уралом», допустят только около 1700 обладателей сезонных ВИП-абонементов.
Встреча «Зенит» — «Динамо» состоится в субботу, 12 декабря. Начало — в 19.00 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю