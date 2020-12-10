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Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет при пустых трибунах

10 декабря 2020, 13:08
Болельщики «Зенита». Фото ФК «Зенит»
Болельщики «Зенита». Фото ФК «Зенит»
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Как ранее сообщал «СЭ», матч 18-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Динамо» пройдет без зрителей за исключением мест в изолированных ложах. Это решение связано со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе, уточняет Telegram-канал питерского клуба.

Как и на игру 17-го тура с «Уралом», допустят только около 1700 обладателей сезонных ВИП-абонементов.

Встреча «Зенит» — «Динамо» состоится в субботу, 12 декабря. Начало — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://t.me/fczenit/2515

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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