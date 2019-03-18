Матч "Зенит" – ЦСКА назначен на 12 мая

РПЛ на своем официальном сайте опубликовала даты оставшихся туров весенней части чемпионата России. "Зенит" в матче 28-го тура сыграет против ЦСКА, встреча пройдет 12 мая.
Полный список игр 28-го тура выглядит следущим образом:
28 тур
10 мая (пятница)
11 мая (суббота)
12 мая (воскресенье)
"Зенит" – ЦСКА
Дерби "Спартак" – ЦСКА пройдет 6 апреля, "Локомотив" и "Зенит" сыграют 7-го
Определены даты оставшихся матчей чемпионата России нынешнего сезона
Опрос
Кто главный претендент на чемпионство в РПЛ после 20 туров?
Дополнительная информация
Загрузка...