Матч за Суперкубок России пройдет 6 июля

На заседании общего собрания Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение, что матч за Олимп-Суперкубок России пройдет 6 июля, информирует официальный Твиттер организации.
Ранее президент лиги Сергей Прядкин назвал три стадиона, которые претендуют на проведение Суперкубка. В свою очередь, также существует возможность, что игра пройдет за рубежом.
Обладателем трофея в 2018-м году стал ЦСКА, который одолел в дополнительное время "Локомотив" (1:0).
Матч за Суперкубок России пройдёт 6 июля.#РПЛ– Российская Премьер-Лига (@rfpl) 2 апреля 2019 г.
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