Матч за Суперкубок России пройдет 6 июля

На заседании общего собрания Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение, что матч за Олимп-Суперкубок России пройдет 6 июля, информирует официальный Твиттер организации.

Ранее президент лиги Сергей Прядкин назвал три стадиона, которые претендуют на проведение Суперкубка. В свою очередь, также существует возможность, что игра пройдет за рубежом.

Обладателем трофея в 2018-м году стал ЦСКА, который одолел в дополнительное время "Локомотив" (1:0).

Матч за Суперкубок России пройдёт 6 июля.#РПЛ – Российская Премьер-Лига (@rfpl) 2 апреля 2019 г.

Новый сезон российской премьер-лиги начнется 14 июля