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Матч «Тамбов» — «Сочи» не состоится из-за девяти положительных тестов на коронавирус у южан

16 июля 2020, 15:36
ФК «Сочи». Фото Официальный сайт
ФК «Сочи». Фото Официальный сайт
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Матч 29-го тура между «Сочи» и «Тамбовом» не состоится, сообщает официальный сайт РПЛ. Девять представителей южан дали положительные тесты на коронавирус. Их результаты стали известны сегодня, 16 июля. Клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства.

«Сочи» с 33 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. «Тамбов» (28) — 14-й. По регламенту южанам засчитают техническое поражение. В этом случае «Тамбов» обезопасит себя от вылета в ФНЛ.

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