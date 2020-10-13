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Матч «Ростов» — «Ахмат» смогут посетить не более 40 процентов зрителей

13 октября 2020, 13:28
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«Ростов» на официальном сайте сообщил, сколько зрителей смогут посетить матч 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

— Матч «Ростов» — «Ахмат» пройдет со зрителями при соблюдении всех требований Роспотребнадзора — вход на стадион будет разрешен только в средствах индивидуальной защиты (в масках и перчатках), на входе будет действовать температурный контроль, на трибунах будет обеспечиваться социальная дистанция, — говорится в сообщении. — Разрешенная вместимость стадиона «Ростов Арена» составляет 40 процентов.

Встреча пройдет в Ростове 18 октября и начнется в 19:00 мск.

Дополнительная информация:

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13910

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