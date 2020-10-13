«Ростов» на официальном сайте сообщил, сколько зрителей смогут посетить матч 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

— Матч «Ростов» — «Ахмат» пройдет со зрителями при соблюдении всех требований Роспотребнадзора — вход на стадион будет разрешен только в средствах индивидуальной защиты (в масках и перчатках), на входе будет действовать температурный контроль, на трибунах будет обеспечиваться социальная дистанция, — говорится в сообщении. — Разрешенная вместимость стадиона «Ростов Арена» составляет 40 процентов.

Встреча пройдет в Ростове 18 октября и начнется в 19:00 мск.