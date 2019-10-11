Матч «Локомотив» — «Спартак» перенесли из-за выступления «Краснодара» в Лиге Европы
11 октября 2019, 15:56
В связи с поздним началом выездного матча группового турнира Лиги Европы «Трабзонспор» — «Краснодар», были внесены изменения в 14-м туре чемпионата России.
Так, матч «Локомотив» — «Спартак» начнется в 16:30 по московскому времени, а встреча «Краснодар» — «Оренбург» — в 19:00 (мск).
Время начала матчей согласованно с клубами РПЛ и основным вещателем.
Опрос
проголосовало: 2688Все опросы
«Спартак» и Тедеско: вы за или против?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...