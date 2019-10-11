В связи с поздним началом выездного матча группового турнира Лиги Европы «Трабзонспор» — «Краснодар», были внесены изменения в 14-м туре чемпионата России.

Так, матч «Локомотив» — «Спартак» начнется в 16:30 по московскому времени, а встреча «Краснодар» — «Оренбург» — в 19:00 (мск).

Время начала матчей согласованно с клубами РПЛ и основным вещателем.