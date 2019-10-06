Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет при аншлаге
6 октября 2019, 11:50
Проданы все билеты на матч 12-го тура «Краснодар» — «Спартак», сообщает официальный сайт хозяев поля.
Билетов больше нет ??? Ждём ? поддержку! #КраснодарСпартак #SoldOut #ВпередБыки pic.twitter.com/JPjaU49i03— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 6, 2019
Игра «Краснодар» — «Спартак» начнется в 19.00 по московскому времени.
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