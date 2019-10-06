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Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет при аншлаге

6 октября 2019, 11:50
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Проданы все билеты на матч 12-го тура «Краснодар» — «Спартак», сообщает официальный сайт хозяев поля.

Игра «Краснодар» — «Спартак» начнется в 19.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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