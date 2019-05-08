Мать Кокориных вышла из зала после оглашения приговора суда

Мать нападающего "Зенита" Александра Кокорина и Кирилла Светлана покинула зал заседания Пресненского суда после оглашения приговора по делу об участии братьев в двух драках в центре Москвы осенью 2018-го.

Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий будут отбывать срок наказания в колонии общего режима. К. Кокорин – 1 год и 6 месяцев, А. Кокорин – 1 год и 6 месяцев. Мамаев – 1 год и 5 месяцев, Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. Срок наказания призвано считать с 8 мая, но зачесть день в СИЗО за полтора в колонии (с 10 октября 2018 года).

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и его друг, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. (Александр Рогулев)

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