"Мастер штрафных ударов". "Спартак" поздравил Фернанду с 27-летием

Официальный Твиттер "Спартака" поздравил бразильского хавбека Фернанду с 27-летием. Москвичи опубликовали видео с действиями полузащитника.

– Мастер штрафных ударов и опора в центре поля. С днем рождения, Фернандо! – подписали видео красно-белые.

Фернанду перешел в "Спартак" в 2016 году из "Сампдории". Становился чемпионом РПЛ (2016/2017) и обладателем Суперкубка России (2017).

В текущем сезоне сыграл в 20 матчах за "Спартак", забил один гол и отдал три голевые передачи.