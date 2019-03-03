09:56 3 марта | Футбол — РПЛ

"Мастер штрафных ударов". "Спартак" поздравил Фернанду с 27-летием

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Официальный Твиттер "Спартака" поздравил бразильского хавбека Фернанду с 27-летием. Москвичи опубликовали видео с действиями полузащитника.

– Мастер штрафных ударов и опора в центре поля. С днем рождения, Фернандо! – подписали видео красно-белые.

Фернанду перешел в "Спартак" в 2016 году из "Сампдории". Становился чемпионом РПЛ (2016/2017) и обладателем Суперкубка России (2017).

В текущем сезоне сыграл в 20 матчах за "Спартак", забил один гол и отдал три голевые передачи.

 

 

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