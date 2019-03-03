"Мастер штрафных ударов". "Спартак" поздравил Фернанду с 27-летием

Официальный Твиттер "Спартака" поздравил бразильского хавбека Фернанду с 27-летием. Москвичи опубликовали видео с действиями полузащитника.
– Мастер штрафных ударов и опора в центре поля. С днем рождения, Фернандо! – подписали видео красно-белые.
Фернанду перешел в "Спартак" в 2016 году из "Сампдории". Становился чемпионом РПЛ (2016/2017) и обладателем Суперкубка России (2017).
В текущем сезоне сыграл в 20 матчах за "Спартак", забил один гол и отдал три голевые передачи.
🎥 Мастер штрафных ударов и опора в центре поля.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 3 марта 2019 г.
С днем рождения, Фернандо!
🎉🎁🎊#Спартак #Фернандо #Spartak pic.twitter.com/SVhHi0VSi8
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