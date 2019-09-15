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Массимо Каррера. 16 сентября — на YouTube-канале «СЭ»

15 сентября 2019, 16:30
Массимо Каррера. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Массимо Каррера. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на неделе побывал в Москве.

Итальянец дал большое интервью «СЭ». Прочитав его, вы узнаете:

— Мог ли он вернуться в «Спартак» уже в прошлом сезоне

— «Динамо» или «Оренбург» — готов ли он к работе в этих клубах?

— Кто именно уволил водителя клубного автобуса и доктора Лю?

— Мог ли Глушаков специально не забить пенальти в матче с «Тосно»?

— Правда о выборах капитана «Спартака»

— Кого бы он назначил капитаном команды

— Тайна матча с «Уралом» — и почему после него ситуация накалилась

— Кто такой Наиль Измайлов — гений или злодей?

— Демарш Пилипчука — что это было

Премьера видеоверсии — в понедельник, 16 сентября, на YouTube-канале «СЭ» в 10.00. Текстовая версия — в понедельник на сайте «СЭ».

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