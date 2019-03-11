Массимо Каррера: "Возвращение в "Спартак"? Никогда не говори никогда"

В понедельник, 11 марта, бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прилетел в Москву и ответил на несколько вопросов для "СЭ".
Во вторник Каррера будет комментировать на российском ТВ матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Атлетико".
– Вы прилетели в Москву. Цель приезда и с кем вам хотелось бы обязательно увидеться?
– Я приехал увидеться с друзьями. Может быть, пользуясь случаем, схожу на футбол на выходных.
– В этом сезоне в европейском футболе случаются вещи, которые, казалось, невозможно было и представить: Зидан возвращается в "Реал", Жардим – в "Монако". Возможно ли, что Массимо Каррера однажды вернется в "Спартак"?
– В футболе возможно все. Поэтому – никогда не говори никогда.
– Есть ли в планах встреча с бывшими или нынешними игроками “Спартака"?
– Нет. Я приехал как турист, буду наслаждаться любимой Москвой. (Сергей Егоров)
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Газета № 7871, 12.03.2019
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