Массимо Каррера: "Возвращение в "Спартак"? Никогда не говори никогда"

8 ноября 2018 года. Шереметьево. Массимо Каррера: прощание с Россией. До 2019-го. Фото Александр Федоров, "СЭ"

В понедельник, 11 марта, бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прилетел в Москву и ответил на несколько вопросов для "СЭ".

Во вторник Каррера будет комментировать на российском ТВ матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Атлетико".

– Вы прилетели в Москву. Цель приезда и с кем вам хотелось бы обязательно увидеться?

– Я приехал увидеться с друзьями. Может быть, пользуясь случаем, схожу на футбол на выходных.

– В этом сезоне в европейском футболе случаются вещи, которые, казалось, невозможно было и представить: Зидан возвращается в "Реал", Жардим – в "Монако". Возможно ли, что Массимо Каррера однажды вернется в "Спартак"?

– В футболе возможно все. Поэтому – никогда не говори никогда.

– Есть ли в планах встреча с бывшими или нынешними игроками “Спартака"?

– Нет. Я приехал как турист, буду наслаждаться любимой Москвой. (Сергей Егоров)