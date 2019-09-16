Массимо Каррера прокомментировал слухи о «Динамо» и «Оренбурге»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал, что для него важно в вопросах трудоустройства. По словам итальянца, вариант с «Динамо» — просто слух.

— Вокруг известных тренеров всегда масса слухов, прежде всего эти слухи касаются трудоустройства. Могли бы прояснить, что из этих слухов — в частности, применительно к России, речь о «Динамо» и «Оренбурге» — правда, а что — нет? Правда ли, что самый реальный вариант у вас был из Ирана?

— Все конкретные предложения, которые мне поступали — не из России, так что с теми клубами, которые вы назвали, меня связывают только слухи. Что касается Ирана — да, было предложение, которое я не принял. Мне не понравился сам проект.

— Что подразумеваете под словом «проект»?

— Не было никаких технических гарантий. Для меня важно, чтобы был определенный проект, чтобы выстраивать что-то важное. Вне зависимости от места, но сам проект должен иметь определенное значение. Естественно, это не касается денег.

— Насколько для вас интересны такие проекты, как «Динамо» и «Оренбург»?

— Если проект для меня интересен — не вижу никаких проблем к нему склониться. Я могу принять любую команду, главное, чтобы можно было построить что-то важное. Поэтому не исключаю никакие команды, как в России, так и за рубежом.

— На рынке ходили слухи, что вы встречались с представителями «Динамо».

— Это неправильные слухи, потому что я был в Италии. Просто слухи.

— «Динамо» — клуб с большой историей, там серьезно вложились в состав, тут все ясно. «Оренбург» же — маленькая команда, которая борется за выживание в премьер-лиге. Что для вас в данном случае является вызовом?

— Повторюсь, за любым предложением должен стоять определенный проект. Работа тренера — тренировать. Само собой, любой специалист желает работать с топ-клубом, перед которым стоят высокие цели. Тем не менее в нетоповых клубах тоже можно добиться каких-то успехов, бороться за 6-7 место в премьер-лиге. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Массимо Карреры — здесь