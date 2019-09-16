Массимо Каррера оценил роль Сергея Родионова в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в клубе со спортивным директором Сергеем Родионовым. Итальянец возглавлял красно-белых с августа 2016 года по октябрь 2018-го, приведя команду к первому почти за 16 лет чемпионству и выиграв Суперкубок.

— Родионов — великий игрок для советского футбола. Но не кажется ли вам, что по факту у «Спартака» не было авторитетного спортивного директора? Человека, которого бы слушали футболисты, владелец, и к которому прислушивались бы вы как тренер?

— Да, думаю, что подобной фигуры в «Спартаке» не хватало. Не могу сказать, что Родионов присутствовал, он больше находился в академии, с молодежью. Это можно понять. Но у меня не было прямого контакта с ним, я не получал помощи в той или иной ситуации. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Массимо Карреры — здесь