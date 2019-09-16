Массимо Каррера оценил роль Наиля Измайлова в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в клубе с вице-президентом Наилем Измайловым. Итальянец возглавлял красно-белых с августа 2016 года по октябрь 2018-го, приведя команду к первому почти за 16 лет чемпионству и выиграв Суперкубок.

— Кто, на ваш взгляд, Наиль Измайлов — бывший вице-президент «Спартака»? Гений, злодей, человек, который сознательно выдавил вас из клуба?

— Хороший вопрос. Не могу никаким образом обозначить эту личность. Когда я общался с ним, мне казалось, что он на моей стороне, что он понимал и оценивал определенные ситуации. Не знаю, чем он занимался после наших встреч.

— Как его описать?

— Думаю, он не до конца был со мной корректен. Это я понял уже после определенных событий. До какого-то момента мне казалось, что этот человек играет на моей стороне.

— У вас нет ощущения, что в какой-то момент возникла коалиция против вас, в которую в том числе входили Глушаков и Измайлов?

— Это слухи, я не могу так утверждать.

— Профессионализм тренера — это результат в таблице. А насколько профессионален был господин Измайлов в футбольных делах? Насколько он разбирается в футболе?

— Думаю, чтобы понимать футбольный мир, нужно в нем повариться. Это нормально, что футболист имеет больше знаний, чем тот, кто никогда не играл. Неважно, тренер он или из руководства. Нужно понимать ситуации, которые складываются в футболе.

— Насколько Измайлов понимал эти ситуации?

— Наиль ведь не был спортивным директором, разбираться в футболе не было его задачей. Думаю, он больше занимался менеджментом. А спортивным директором был Родионов, который понимал в футболе. (Сергей Егоров)

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