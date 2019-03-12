Массимо Каррера: "Играя против "Спартака" с другой командой, буду стремиться к победе"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что будет стремиться обыграть красно-белых, если возглавит другую команду.

- Дополнительная мотивация Мораты в игре с "Ювентусом"? - сказал Каррера в эфире канала "Матч ТВ". - У него есть мотивация, чтобы сыграть как можно эффективнее. Не думаю, что это будет именно злость на "Ювентус". Но считаю, что у бывшего игрока какой-то команды есть особая мотивация на свой предыдущий клуб.

Будет ли для меня принципиальным матч со "Спартаком", в случае если я возглавлю, например, "Локомотив"? Это не сложный вопрос. Если мы будем играть против "Спартака", я буду стремиться к победе не потому, что хочу победить именно "Спартак", а потому что хочу успеха для своей команды. Если стараться выложиться больше, чем необходимо, это может пойти во вред и не дать сыграть в свою силу.

Напомним, Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016-го по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17, а также выигрывали Суперкубок-2017.

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