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Массажист Кокорина назвал причину ухода из «Спартака»

10 декабря 2020, 18:05
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» расторг контракт с массажистом команды Сергеем Колесниковым. Специалист в основном работал с форвардом красно-белых Александром Кокориным. 29-летний нападающий перешел в «Спартак» летом 2020 года. В текущем сезоне он забил 2 гола в 10 матчах.

— Понимаете, ушел Газизов — раз, — сказал Колесников «СЭ». — Второе, сотрудников старше 65 лет не допускают до тренировок. То есть я не присутствовал на матчах и тренировках. Сегодня пригласили к Мележикову, новому генеральному директору, поговорили с ним и пришли к общему знаменателю.

Юридически они не могли меня уволить без моего согласия. Мы пришли к такому консенсусу. Если бы я не захотел увольняться, меня бы никто не уволил. Поговорили с руководством, я пошел навстречу. Последнее время работал от случая к случаю с Сашей, а все упреки были в мою сторону.

— Вы работали только с Кокориным?

— Да, я работал с Александром. Помогал Соболеву, Ларссону и Селихову. Получилось так, что я не могу подготовить его к старту. Это уже третья игра, к которой я не готовлю его. Я не могу быть на тренировках и матче. Роспотребнадзор так постановил, чтобы все люди старше 65 лет не выходили на работу, сидели дома. А на удаленке массаж я еще не научился делать. Как я могу делать массаж, если мне не разрешают выходить на работу?

(Константин Колмаков)

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