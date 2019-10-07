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Мартынович стал первым футболистом «Краснодара», который отыграл 18 тысяч минут за команду

09:17
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Защитник «Краснодара» Александр Мартынович стал первым игроком в истории клуба, который провел на поле в официальных играх за клуб 18 тысяч минут, сообщает официальный сайт «быков». Он отыграл все 90 минут на поле в матче 12-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:1).

Сообщается, что в активе Мартыновича 18 044 сыгранные минуты (без учета компенсированного времени), и это лучший показатель в истории клуба. 32-летний футболист выступает за «Краснодар» с 2010 года (с перерывом на аренду в «Урал» в сезоне-2015/16). Вместе с командой он дважды становился бронзовым призером чемпионата России.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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