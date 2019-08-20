Мартынович и Ари не сыграют в матче с «Олимпиакосом»
20 августа 2019, 19:45
Капитан «Краснодара» Александр Мартынович и нападающий Ари не примут участие в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом». Оба футболиста получили травмы, сообщает ТАСС
«Ари и Мартынович не полетели с командой в Грецию. Мартынович получил повреждение в матче с «Тамбовом», Ари не восстановился до конца после травмы в игре с «Рубином». Выход на поле Реми Кабелла возможен, решение будет принято завтра», — заявил главный тренер «быков» Сергей Матвеев.
Встреча «Олимпиакос» — «Краснодар» пройдет 21 августа в Греции, начало — 22:00 по московскому времени.
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