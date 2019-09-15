Защитник и капитан «Краснодара» Александр Мартынович беседовал с журналистами телеканала «Матч Премьер» с окровавленным подбородком в перерыве матча 9-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

32-летний Мартынович получил повреждение в ходе борьбы с хавбеком самарцев Александром Гацканом во время углового удара в начале первого тайма игры.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Крылья Советов».

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