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Мартынович дал интервью в перерыве матча «Краснодар» — «Крылья» с окровавленным подбородком

15 сентября 2019, 20:07
Защитник «Краснодара» Александр Мартынович.
Защитник «Краснодара» Александр Мартынович.
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Защитник и капитан «Краснодара» Александр Мартынович беседовал с журналистами телеканала «Матч Премьер» с окровавленным подбородком в перерыве матча 9-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

32-летний Мартынович получил повреждение в ходе борьбы с хавбеком самарцев Александром Гацканом во время углового удара в начале первого тайма игры.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Крылья Советов».

Краснодар — Крылья Советов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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