Мартынович дал интервью в перерыве матча «Краснодар» — «Крылья» с окровавленным подбородком
15 сентября 2019, 20:07
Защитник и капитан «Краснодара» Александр Мартынович беседовал с журналистами телеканала «Матч Премьер» с окровавленным подбородком в перерыве матча 9-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
32-летний Мартынович получил повреждение в ходе борьбы с хавбеком самарцев Александром Гацканом во время углового удара в начале первого тайма игры.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Крылья Советов».
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