Маркус Берг: «Мяч мне удачно на ногу лег»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал победу над «Уфой» в матче 20-го тура Тинькофф-чемпионата России (2:0). Форвард открыл счет и был признан лучшим игроком встречи.

— Мы представляли, что игра будет сложная. Такая и получилась. Тяжело играть с командами, играющими от обороны, — сказал Берг в эфире «Матч премьер». — В перерыве тренер решил усилить нападение, выпустив второго нападающего, сделать сдвоенный центр. Мы свои моменты реализовали и победили.

Мяч мне удачно на ногу лег, я переправил его в сетку. Нападающий должен быть готов к таким моментам.