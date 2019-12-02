Маркус Берг: «Краснодар» доминировал, но не забил"

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг после ничьей в матче против «Тамбова» (0:0) заявил, что его команда не смогла забить в такой вязкой обороне соперника, что и стало ключевым моментом, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Мы предвидели, что «Тамбов» будет играть от обороны, — отметил Берг. — Всегда очень сложно играть против таких команд. Я считаю, мы доминировали на поле практически все время, за исключением первых 10-15 минут первого тайма, когда «Тамбов» создавал более-менее голевые моменты. Потом мы все время давили, но очень тяжело в такой вязкой обороне создавать 100-процентные голевые моменты. Этого и не получилось.

— После матча с «Оренбургом» Фьолуссон сказал, что соперник играл во что угодно, но не в футбол. Про «Тамбов» можно сказать то же самое?

— «Тамбов» выполняет свою задачу — не вылететь в ФНЛ, поэтому он старается, играет на своем уровне, отталкиваясь от качества. Соответственно, соперники все сделали, чтобы зацепиться в гостях хотя бы за одно очко. Я ничего не могу добавить. Обращать внимание на другие команды не надо, важнее то, как играем мы, но нам было с «Тамбовом» очень сложно.

— У вас был реальный момент в первом тайме, попадание в штангу. Насколько раздосадованы?

— Конечно, я раздосадован, что не смог забить и принести пользу команде.

— Если бы такой момент сейчас снова возник, пробили бы так же?

— Пробил так же. Очень сложно в таких ситуациях, все быстро происходит. 5-6 человек одновременно находится во вратарской, и ты думаешь в этот момент просто попасть по мячу. Так бы и случилось.

— Насколько для вас памятен гостевой матч против ЦСКА?

— Очень хорошо было для меня забить те два мяча за «Краснодар», но следующий матч против ЦСКА — это совсем другая игра. Мы играем дома, и нам нужно выложиться на 100 процентов, чтобы зацепиться за три важных очка.

— Как считаете, что нужно было бы поменять в игре «Краснодара», чтобы добиться победы над «Тамбовом»?

— Было бы проще, если бы мяч забили в начале игры, соперник раскрылся, у нас появилось бы свободное пространство, куда бежать. Но мы не забили в первом тайме, во втором стало еще сложнее.

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