Маркус Берг: "Игра за "Краснодар" поможет мне быть востребованным в сборной Швеции"

Новичок "Краснодара" Маркус Берг в интервью пресс-службе клуба рассказал о том, как принял предложение "быков". Швед отметил силу чемпионата России.

– Что побудило принять предложение "Краснодара"?

– Главная причина – возможность соревноваться на высоком уровне и прогрессировать. "Краснодар" – не только один из топовых клубов российской лиги, которая сильна сама по себе, но и регулярно играет в еврокубках. Сейчас команда стартовала в Лиге чемпионов, что для меня тоже очень важно. Кроме того я хочу быть востребованным в своей национальной сборной, и выступление за "Краснодар", клуб с такими серьезными амбициями, неизменно ставящий перед собой высокие цели, несомненно, поможет мне в этом.

– Почему выбрали себе 33-й игровой номер?

– Четно говоря, я хотел бы взять девятку, но она уже была занята Ари. А из имевшегося небольшого списка свободных номеров я выбрал 33-й, потому что в этом году мне исполнится 33 года.