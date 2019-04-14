Марков в концовке матча с "Краснодаром" вывел "Динамо" вперед

"Динамо" открыло счет в матче 23-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
На 77-й минуте встречи Жоаузинью подал угловой, а Евгений Марков замкнул удар головой.
📹 Третий гол Евгения Маркова в текущем сезоне РПЛ.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 14 апреля 2019 г.
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