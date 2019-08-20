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Марков — лучший игрок матча с «Арсеналом» по версии болельщиков «Рубина»

20 августа 2019, 12:59
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Нападающий «Рубина» Евгений Марков, который стал автором единственного гола в матче 6-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:0), признан лучшим игроком встречи по версии болельщиков казанской команды.

За 25-летнего Маркова проголосовало 20 процентов болельщиков «Рубина». На втором месте оказался полузащитник Евгений Башкиров — 16 процентов. Третья строчка — вратарь Юрий Дюпин (10 процентов).

Рубин — Арсенал Т

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