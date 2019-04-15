15:44 15 апреля | Футбол — РПЛ

Марко Трабукки – о чемпионстве "Спартака": "Абсолютно нереальный сценарий"

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Советник президента "Оренбурга" и футбольный агент Марко Трабукки в эксклюзивном интервью "СЭ" выразил мнение, что чемпионство "Спартака" выглядит нереальным сценарием. 

"Спартак" проиграл "Ростову" в матче 23-го тура чемпионата России со счетом 1:2. Москвичи располагаются на пятом месте в турнирной таблице РПЛ с 36 очками, отставая от первой строчки на 12 баллов.

 
14 апреля. Ростов-на-Дону. &quot;Ростов&quot; - &quot;Спартак&quot; - 2:1. Олег Кононов.Олег Кононов: "Я верю в чемпионство "Спартака"

– Кононов говорит о продолжении борьбы за чемпионство. Вы считаете это реальным?

– Считаю, что это не совсем корректно по отношению к "Зениту" и к его коллеге – Сергею Семаку. Потому что "Спартак" должен не просто выиграть все свои матчи, но и "Зенит" должен проиграть свои. Это абсолютно нереальный сценарий. Думаю, что Кононову больше стоит сфокусироваться на выполнении задачи, которую перед ним ставили – попадание в Лигу чемпионов, – сказал Трабукки. (Сергей Егоров)

Полное интервью с Трабукки читайте – здесь

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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