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Марко Николич: «Все, что было внутри, ребята оставили на поле»

16 июля 2020, 23:02
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итог встречи 29-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (2:1).

— Сегодня была очень хорошая игра, — сказал Николич в эфире «Матч Премьер». — Очень интересная для болельщиков. Хочу поздравить всех своих игроков с победой. Они очень постарались и приложили большие успехи ради победы. Тем более у нас заканчивается серия насыщенных игр. Все, что было внутри, они оставили на поле. Рад, что добились такой тяжелой победы, потому что оставили свое сердце на поле.

Локомотив — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи




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