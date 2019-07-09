Маркелов перешел из "Анжи" в "Тамбов"

Полузащитник Иван Маркелов перешел в "Тамбов", сообщает официальный сайт клуба. Хавбек подписал контракт на один сезон, он будет выступать под номером 99. 31-летний полузащитник ранее защищал цвета "Зенита-2", "Витязя", петербургского "Динамо", "Карелии", "Сокола", "Оренбурга", московского "Динамо", после чего перешел в "Анжи",

Цвета "Анжи" Маркелов защищал с 2017 года. В сезоне-2018/19 он провел 15 матчей в РПЛ. По итогам чемпионата "Анжи" вылетел из премьер-лиги, но не заявился в ФНЛ и будет выступать в Олимп-ПФЛ.