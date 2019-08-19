Мариу Фернандес впервые не принес ЦСКА победу

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес забил шестой гол на высшем уровне.

При этом впервые точный удар игрока сборной России не стал для его команды победным. Ранее он забивал решающие мячи в ворота «Сокола» в Кубке, «Анжи» и «Урала». (Кирилл Бурдаков)

Голы Мариу Фернандеса на высшем уровне

Дата Команда Турнир Матч Гол 25.09.2011 Гремиу Чемпионат Бразилии Аваи (г) — 2:1 42' (1:0) 02.03.2014 ЦСКА Кубок Россия Сокол (д) — 2:0 24' (1:0) 01.08.2015 ЦСКА Чемпионат России Анжи (д) — 1:0 3' (1:0) 07.07.2018 Россия Чемпионат мира Хорватия (д) — 2:2 (пен. — 3:4) 115' (2:2) 16.03.2019 ЦСКА Чемпионат России Урал (г) — 1:0 75' (1:0) 19.08.2019 ЦСКА Чемпионат России Спартак (г) — 1:2 68' (1:1)

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