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Мариу Фернандес впервые не принес ЦСКА победу

19 августа 2019, 22:58
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Защитник ЦСКА Мариу Фернандес забил шестой гол на высшем уровне.

При этом впервые точный удар игрока сборной России не стал для его команды победным. Ранее он забивал решающие мячи в ворота «Сокола» в Кубке, «Анжи» и «Урала». (Кирилл Бурдаков)

Голы Мариу Фернандеса на высшем уровне

Дата

Команда

Турнир

Матч

Гол

25.09.2011

Гремиу

Чемпионат Бразилии

Аваи (г) — 2:1

42' (1:0)

02.03.2014

ЦСКА

Кубок Россия

Сокол (д) — 2:0

24' (1:0)

01.08.2015

ЦСКА

Чемпионат России

Анжи (д) — 1:0

3' (1:0)

07.07.2018

Россия

Чемпионат мира

Хорватия (д) — 2:2 (пен. — 3:4)

115' (2:2)

16.03.2019

ЦСКА

Чемпионат России

Урал (г) — 1:0

75' (1:0)

19.08.2019

ЦСКА

Чемпионат России

Спартак (г) — 1:2

68' (1:1)

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Спартак — ЦСКА

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