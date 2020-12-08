Защитник ЦСКА и сборной России Мариу Фернандес отметил, что хочет завершить свою карьеру в армейском клубе. Фернандес выступает за красно-синих с 2012 года.

— Парни, посмотрите в мой паспорт. Мне уже 30 лет, это значит, что уже слишком поздно уезжать в топ-клуб, — цитирует «Комсомольская правда» Фернандеса. — Пару-тройку лет назад, возможно, стоило попробовать уехать в Испанию, но не сложилось. Но я ничуть не жалею — я счастлив в ЦСКА.

Я благодарен моему клубу за все, что он сделал для меня. Я вам больше скажу — хочу, чтобы ЦСКА был моей последней командой, и не хочу играть больше ни в каком другом клубе. В России у меня точно не будет другого клуба.

Есть вещи, которые невозможно купить за деньги. Сколько могут стоить счастье и ощущение спокойствия, которые у меня есть в ЦСКА? Мне кажется, это невозможно измерить никакими деньгами, сколько бы мне ни заплатили. Так что я слышал об интересе «Зенита», но сразу сказал, что не буду даже обсуждать возможность перехода, и еще раз хочу повторить: я хочу быть в ЦСКА до конца карьеры.