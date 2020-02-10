Мариу Фернандес: «Большой команде не к лицу так «падать» во втором тайме»

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес подвел итоги товарищеского матча против «Зенита» (2:3).

— ЦСКА против «Зенита» — это российское класико, — приводит слова Ференандеса официальный сайт московского клуба. — Игра получилась хорошей, хотя и складывалась для нас непросто. В первом тайме мы владели инициативой, забили два гола. Второй тайм не был для нас удачным. Но, тем не менее, могу сказать, что матч сослужит нам хорошую службу: когда начнется чемпионат, мы постараемся не допустить того, что произошло во втором тайме. В целом игра на сто процентов пойдет нам на пользу. Через такие поединки мы готовимся, набираем кондиции.

— В первой части сезона ЦСКА проиграл 8 вторых таймов в чемпионатах России и еще 3 в Лиге Европы. Это тенденция?

— Я не знал этой статистики, но такая команда, как ЦСКА, не может играть два настолько разных тайма. Какой смысл проводить такие хорошие 45 минут, если дальше ты теряешь все преимущество, которое таким трудом добывал? Мы работаем над своими ошибками, над тем, чтобы это не было тенденцией. Большой команде не к лицу так «падать» во втором тайме, но мы исправимся!