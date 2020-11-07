У Мариу Фернандеса — повреждение задней поверхности левого бедра
7 ноября 2020, 20:58
Защитник ЦСКА и сборной России Мариу Фернандес будет работать по индивидуальной программе, сообщает официальный сайт московских армейцев. О сроках его восстановления будет сообщено дополнительно.
У игрока выявлено повреждение мягких тканей задней поверхности левого бедра. Он получил травму и был заменен в матче Лиги Европы против «Фейеноорда» (1:3).
30-летний футболист в текущем сезоне провел 14 матчей за ЦСКА во всех турнирах и сделал один результативный пас.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/uel/mario-fernandes-budet-rabotat-individualno/
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