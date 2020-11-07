РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

У Мариу Фернандеса — повреждение задней поверхности левого бедра

7 ноября 2020, 20:58
Мариу Фернандес. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мариу Фернандес. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Защитник ЦСКА и сборной России Мариу Фернандес будет работать по индивидуальной программе, сообщает официальный сайт московских армейцев. О сроках его восстановления будет сообщено дополнительно.

У игрока выявлено повреждение мягких тканей задней поверхности левого бедра. Он получил травму и был заменен в матче Лиги Европы против «Фейеноорда» (1:3).

30-летний футболист в текущем сезоне провел 14 матчей за ЦСКА во всех турнирах и сделал один результативный пас.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/uel/mario-fernandes-budet-rabotat-individualno/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
44
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир