Защитник ЦСКА и сборной России Мариу Фернандес будет работать по индивидуальной программе, сообщает официальный сайт московских армейцев. О сроках его восстановления будет сообщено дополнительно.

У игрока выявлено повреждение мягких тканей задней поверхности левого бедра. Он получил травму и был заменен в матче Лиги Европы против «Фейеноорда» (1:3).

30-летний футболист в текущем сезоне провел 14 матчей за ЦСКА во всех турнирах и сделал один результативный пас.